les catégories >> ACTUALITÉS >> Moyen Orient >> Iran Le porte-parole de l’assemblée iranienne: «Nous ne perdrons pas notre temps à discuter avec les Américains» La République islamique d'Iran témoigne actuellement de l’une des plus dures attaques américaines contre l’économie et la monnaie iranienne. Malgré cela le gouvernement et le peuple iranien insistent sur leur capacité à surmonter cette épreuve, grâce à l'unité et la cohésion nationale. Afin de discuter des moyens de contrecarrer l’attaque économique américaine contre l’Iran, le site Al-Ahed a rencontré le porte-parole du président de l’assemblée consultative Behrouz Nemati, qui a souligné que les américains ont tenté, depuis la victoire de la révolution islamique, de mettre la pression sur l'Iran par diverses moyens, soit à travers le coup d'Etat militaire qui a échoué, soit par le soutien aux groupes terroristes qui assassinent et mènent des attentats meurtriers dans le pays, ou par le soutien à Saddam Hussein dans la guerre imposée à l'Iran, ou l'assassinat des scientifiques nucléaires iraniens. Nemati a souligné que les américains poursuivent leurs complots contre l'Iran, et que l'expérience a montré que l'Iran a pu au cours des quarante dernières années, faire face à ces conspirations, estimant que le monde d'aujourd'hui ne peut pas accepter ce comportement hostile de la part de Washington, qui a dépassé les normes morales et légales. Le monde islamique a besoin de réconciliation, de la solidarité et de l'unité «Le monde musulman a besoin de la réconciliation, de la solidarité et de l'unité, mais malheureusement, il y a des pays dans la région, qui sacrifient leurs valeurs, leur argent et leur réputation pour les américains», a-t-il ajouté. Le responsable iranien a par ailleurs noté que «l'Iran ne sera pas affecté par cette guerre psychologique, et nous maintenons la même approche, rappelant que (le président américain Donald) Trump a déjà appelé à boycotter le pétrole iranien, mais les américains savent très bien que cela ne se réalisera jamais». Nemati a appelé les américains qui rejettent les politiques de Trump à réfléchir et à prendre des décisions cohérentes face aux mesures adoptées par l'administration actuelle. Concernant les propos de Trump à propos du dialogue avec l'Iran, le porte-parole du président de la Choura islamique, Behruz Nemati, a déclaré que l'Iran a déjà discuté avec les américains, mais qu'ils n’avaient jamais tenu à leurs promesses. «Les américains doivent prouver qu'ils respecteront leurs paroles, car nous ne perdrons pas notre temps à discuter deux ou trois ans avec eux, pour qu'ils enfreignent ensuite à leurs promesses», a-t-il conclu. Source : Al-Ahed, traduit par l’équipe du site