Des actions militaires US contre l'Iran ? Elles seront menées par les Saoudiens Alors que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran s'intensifient, l'administration du président américain Donald Trump étudie les différentes options militaires qui pourraient être nécessaires pour maintenir la sécurité du trafic maritime au Moyen-Orient, a rapporté samedi CNN, citant deux hauts responsables du gouvernement. Selon ces sources, si des actions militaires sont entreprises, elles seront menées par des alliés américains régionaux, tels que les Saoudiens, et non par les forces américaines. L'armée américaine assiste d'ores et déjà la coalition saoudienne dans la préparation des cibles de ses raids aériens dans leur offensive contre le Yémen. Mais si les Etats-Unis envoient régulièrement des navires et des avions prêtant main forte à ses alliés, tout effort militaire à long terme nécessiterait la participation d'autres nations, affirment les responsables. Le commandant des forces américaines au Moyen-Orient, Joseph Votel, s'est rendu cette semaine dans la région pour rencontrer ses homologues et organiser une réunion des commandants afin de discuter des problèmes de sécurité. Mais aucun détail sur les entretiens n'a été divulgué. Selon un porte-parole, la réunion était cependant prévue depuis longtemps. Néanmoins, le ton monte entre les Etats-Unis et l'Iran, et la menace du président iranien Hassan Rohani qui a en outre de nouveau averti que l'Iran pourrait fermer le détroit stratégique d'Ormuz, qui contrôle le Golfe et par où passe jusqu'à 30% du pétrole mondial transitant par voie maritime, a suscité l'inquiétude. Selon des déclarations vendredi du ministre américain de la Défense, Jim Mattis, les Etats-Unis sont déterminés à maintenir ouvertes les voies maritimes internationales. Et si les Iraniens entraînaient l'arrêt du trafic dans la région, «il faudrait évidemment une intervention internationale, car l'économie mondiale dépend de cette énergie (pétrole)», a-t-il prévenu. Mattis a par ailleurs réitéré que le Pentagone continuerait à coopérer avec l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït et les Emirats arabes unis pour contrer l'influence iranienne dans la région. Source : sites web et rédaction