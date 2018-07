les catégories >> ŒIL SUR L'ENNEMI Le président philippin bientôt en «Israël» Le président controversé des Philippines, Rodrigo Duterte, est attendu en «Israël» début septembre, a confirmé mardi un responsable israélien. Il sera le premier dirigeant des Philippines à visiter l’entité sioniste. En mai 2017, Duterte, qui a été largement critiqué pour des exécutions extrajudiciaires massives, avait annoncé qu’il viendrait en «Israël», mais la visite ne s’était jamais produite. En «Israël», Duterte signera des accords sur les ressortissants philippins qui prodiguent des soins de longue durée dans l’entité sioniste, et sur la lutte contre le trafic de drogue, selon un article paru dans le quotidien Yedioth Ahronoth. Avec ses interlocuteurs israéliens, il devrait être question de la création de liaisons aériennes directes entre «Israël» et les Philippines, de coopération agricole et d’accords de sécurité. Il semblerait qu’il ne rencontrera pas l’Autorité palestinienne. Président depuis 2016, Duterte a été critiqué pour sa politique sévère à l’égard des consommateurs de drogue et pour ses commentaires offensants. Cependant, «Israël» a maintenu des liens fructueux avec Manille, et continue de lui vendre des armes. Dans un discours prononcé en 2016 dans une synagogue aux Philippines, Duterte a déclaré qu’il avait demandé à son conseiller à la sécurité nationale, le général à la retraite Hermogenes Esperson, de «n’acheter à personne d’autre qu’à Israël». Selon des rapports non vérifiés, Duterte est favorable au souhait de l’entité sioniste de voir tous les pays déplacer leurs ambassades à al-Qods occupée (Jérusalem) et il envisage de le faire Les critiques ont mis en garde contre les exécutions extrajudiciaires et d’autres violations généralisées des droits humains lors de la répression, et Amnesty International a déclaré l’année dernière que Duterte pourrait être coupable de crimes contre l’humanité. Source : sites web et rédaction