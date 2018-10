Sayed Khamenei : Nous remercions Dieu que nos ennemis sont des imbéciles

Le Leader de la Révolution islamique, sayed Ali Khamenei a affirmé, lors d’un discours prononcé jeudi que les USA ont été vaincus au Liban, en Syrie et en Irak et s’attendent à d’autres défaites, ajoutant que les ennemis de l’Iran reconnaissent notre grandeur et la force du peuple iranien.

Le Leader de la Révolution islamique s'est adressé à quelque 150.000 membres du Corps des mobilisés (Bassij) réunis dans le grand stade de la capitale, Téhéran. Il a évoqué l'invincibilité de l'Iran qui est loin d'être un simple slogan», précisant que l’Iran a pu faire face aux complots de l’ennemi et a empêché ses tentatives de répartition.

«Nous remercions Dieu que nos ennemis sont des imbéciles, a déclaré sayed Khamenei, signalant que les mensonges des USA en tant qu'état pro-démocratie ont été dévoilés».

A quelques jours de la grande cérémonie de l’Arbaïn marquant l’anniversaire du 40eme jour du martyr de l’imam Hossein et alors que des millions d’Iraniens s’apprêtent à se rendre en Irak pour participer à ce grand deuil chiite, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamanei a prononcé un discours devant des milliers de bassijis, durant lequel il a indiqué que les USA ont de la rancune envers la révolution islamique en Iran qui leur a assénés un coup dûr.

«Les USA veulent plier le peuple iranien, mais cela n’aura jamais lieu. Le peuple iranien assènera un autre coup aux USA parce qu’il va surmonter leur nouvel embargo. Les responsables US ont des illusions concernant l’Iran, Trump a prédit que l'Iran s’effondrera pendant 3 mois», a souligné sayed Khamenei.

Et d’ajouter en s’adressant aux Iraniens : «Sauvegarder notre unité nationale est important pour avorter les complots des ennemis visant à nous diviser. Nous devons bien surveiller les ennemis et savoir à partir de quelles frontières ils s’infiltrent pour attaquer l’Iran. Ceux-là intensifient leurs activités pour empêcher notre progrès et nous devons surmonter ses obstacles. Ils se servent de la provocation médiatique pour influencer l’opinion publique contre l’Iran, et tentent de nous empêcher de sauvegarder les éléments de notre force».

«Le peuple iranien refuse la défaite, a affirmé le Leader de la Révolution, indiquant que les circonstances critiques que nous vivons sont dues aux politiques d’arrogance internationale dans la région».

Selon Sayed Khamenei, «celui qui ne connaît pas l’animosité des USA contre l’Iran n’est pas l’homme de cette période.

Source : Al-Ahed, traduit par l'équipe du site